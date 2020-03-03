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На заседание фракции "Слуга народа" приглашены Рябошапка и Сытник

Новости » Политика     03.03.2020 - 10:05
На заседание фракции "Слуга народа" приглашены Рябошапка и Сытник
Фото: Руслан Рябошапка и Артем Сытник (коллаж РБК-Украина)

Также на заседании фракции ожидается Зеленский

На вечернее заседание фракции "Слуга народа" приглашены директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник и генеральный прокурор Руслан Рябошапка. Об этом сообщил заместитель главы комитета по вопросам организации государственной власти Александр Качура, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, также на заседании фракции ожидается президент Владимир Зеленский и представители Офиса президента.

"Я также жду сегодня директора НАБУ и генерального прокурора. На заседание фракции, потому что очень много вопросов к эффективности работы", - заявил Качура.

Напомним, представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что президент будет присутствовать на внеочередном заседании Верховной рады 4 марта.

Ранее сообщалось, что Зеленский созывает внеочередное заседание Рады на 4 марта. Внеочередное заседание будет посвященное "кадровым изменениям".

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что идея укрупнения министерств не улучшила работу Кабинета министров. Он также подчеркнул на необходимости вернуться к идеи министерства промышленной политики.

Кроме того, Корниенко отметил, что во время внеочередного заседания народные депутаты поднимут вопрос отсутствия эффекта от реформ, которые внедряет Кабинет министров.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийАртем СытникСлуга народаРуслан Рябошапка
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