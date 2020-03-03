На засідання фракції "Слуга народу" запрошені Рябошапка і Ситник

Фото: Руслан Рябошапка та Артем Ситник (колаж РБК-Україна)

Також на засіданні фракції очікується Зеленський

На вечірнє засідання фракції "Слуга народу" запрошені директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник та генеральний прокурор Руслан Рябошапка. Про це повідомив заступник голови комітету з питань організації державної влади Олександр Качура, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, також на засіданні фракції очікується президент Володимир Зеленський та представники Офісу президента.

"Я також чекаю сьогодні директора НАБУ та генерального прокурора. На засідання фракції, тому що дуже багато запитань до ефективності роботи", - заявив Качура.

Нагадаємо, представник президента в парламенті Руслан Стефанчук заявив, що президент буде присутнім на позачерговому засіданні Верховної ради 4 березня.

Раніше повідомлялось, що Володимир Зеленський скликає позачергове засідання Ради на 4 березня. Позачергове засідання буде присвячене "кадровим змінам".

Заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що ідея укрупнення міністерств не покращила роботу Кабінету міністрів. Він також наголосив на необхідності повернутися до ідеї міністерства промислової політики.

Крім того, Корнієнко наголосив, що під час позачергового засідання народні депутати піднімуть питання відсутності ефекту від реформ, які впроваджує Кабінет міністрів.