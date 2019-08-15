Заря - ЦСКА: где смотреть матч

Фото: тренировка ЦСКА перед матчем с "Зарей" (facebook.com/FCZoryaLuhansk)

Где и когда начнется ответный поединок квалификации Лиги Европы

В ответном матче третьего раунда квалификации Лиги Европы луганская "Заря" будет принимать софийский ЦСКА. По мнению букмекеров, луганская команда является фаворитом противостояния.

15 августа 20:00

Запорожье, стадион "Славутич Арена"

Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы между "Зарей" и ЦСКА Софией состоится в четверг, 15 августа, в Запорожье на "Славутич Арене", начало - в 20:00. Прямую трансляцию покажет телеканал УНИАН. Кроме того, встречу на YouTube-канале покажет FootballHub.

Ждём вас на Славутич-Арене! pic.twitter.com/OQlkqh8DUA — FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) August 15, 2019

Первая игра, которая состоялась на прошлой неделе в Софии, завершилась вничью 1:1. Болгары сумели забить быстрый гол на 13 минуте, "Заря" ответила на 45 минуте благодаря реализованному Юрченко пенальти.

Напомним, в случае успешного прохождения ЦСКА подопечные Виктора Скрипника оспорят путевку в групповой этап турнира с сильнейшим в паре "Люцерн" (Швейцария) - "Эспаньол" (Испания).