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Заря - ЦСКА: где смотреть матч

Новости » Спорт    15.08.2019 - 13:53
Заря - ЦСКА: где смотреть матч
Фото: тренировка ЦСКА перед матчем с "Зарей" (facebook.com/FCZoryaLuhansk)

Где и когда начнется ответный поединок квалификации Лиги Европы

В ответном матче третьего раунда квалификации Лиги Европы луганская "Заря" будет принимать софийский ЦСКА. По мнению букмекеров, луганская команда является фаворитом противостояния.

15 августа 20:00
Запорожье, стадион "Славутич Арена"

Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы между "Зарей" и ЦСКА Софией состоится в четверг, 15 августа, в Запорожье на "Славутич Арене", начало - в 20:00. Прямую трансляцию покажет телеканал УНИАН. Кроме того, встречу на YouTube-канале покажет FootballHub.

Первая игра, которая состоялась на прошлой неделе в Софии, завершилась вничью 1:1. Болгары сумели забить быстрый гол на 13 минуте, "Заря" ответила на 45 минуте благодаря реализованному Юрченко пенальти.

Напомним, в случае успешного прохождения ЦСКА подопечные Виктора Скрипника оспорят путевку в групповой этап турнира с сильнейшим в паре "Люцерн" (Швейцария) - "Эспаньол" (Испания).

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Новости Украины ЦСКАЛига Европыонлайн-трансляцияЗаряСлавутичонлайнСофияотборквалификация
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