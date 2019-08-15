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Зоря - ЦСКА: де дивитися матч

Новини » Спорт    15.08.2019 - 13:53
Зоря - ЦСКА: де дивитися матч
Фото: тренування ЦСКА перед матчем з "Зорею" (facebook.com/FCZoryaLuhansk)

Де і коли почнеться матч-відповідь кваліфікації Ліги Європи

У матчі-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги Європи луганська "Зоря" прийматиме софійський ЦСКА. На думку букмекерів, луганська команда є фаворитом протистояння.

15 серпня 20:00
Запоріжжя, стадіон "Славутич Арена"

Матч-відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи між "Зорею" та ЦСКА Софією відбудеться у четвер, 15 серпня, в Запоріжжі на "Славутич-Арені", початок - о 20:00. Пряму трансляцію покаже телеканал УНІАН. Крім того, зустріч на YouTube-каналі покаже FootballHub.

Перша гра, яка відбулася минулого тижня в Софії, завершилася внічию 1:1. Болгари зуміли забити швидкий гол на 13 хвилині, "Зоря" відповіла на 45 хвилині завдяки реалізованому Юрченко пенальті.

Нагадаємо, у разі успішного проходження ЦСКА підопічні Віктора Скрипника розіграють путівку в груповий етап турніру з найсильнішим у парі "Люцерн" (Швейцарія) - "Еспаньол" (Іспанія).

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