Зоря - ЦСКА: де дивитися матч

Фото: тренування ЦСКА перед матчем з "Зорею" (facebook.com/FCZoryaLuhansk)

Де і коли почнеться матч-відповідь кваліфікації Ліги Європи

У матчі-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги Європи луганська "Зоря" прийматиме софійський ЦСКА. На думку букмекерів, луганська команда є фаворитом протистояння.

15 серпня 20:00

Запоріжжя, стадіон "Славутич Арена"

Матч-відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи між "Зорею" та ЦСКА Софією відбудеться у четвер, 15 серпня, в Запоріжжі на "Славутич-Арені", початок - о 20:00. Пряму трансляцію покаже телеканал УНІАН. Крім того, зустріч на YouTube-каналі покаже FootballHub.

Ждём вас на Славутич-Арене! pic.twitter.com/OQlkqh8DUA — FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) August 15, 2019

Перша гра, яка відбулася минулого тижня в Софії, завершилася внічию 1:1. Болгари зуміли забити швидкий гол на 13 хвилині, "Зоря" відповіла на 45 хвилині завдяки реалізованому Юрченко пенальті.

Нагадаємо, у разі успішного проходження ЦСКА підопічні Віктора Скрипника розіграють путівку в груповий етап турніру з найсильнішим у парі "Люцерн" (Швейцарія) - "Еспаньол" (Іспанія).