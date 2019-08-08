ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Заря" расписала выездную ничью с ЦСКА в отборе Лиги Европы

Новости » Спорт    08.08.2019 - 22:56
"Заря" расписала выездную ничью с ЦСКА в отборе Лиги Европы

Команда Скрипника забила важный гол на выезде

Луганская "Заря" удержала ничью с ЦСКА  в рамках первого матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Поединок в столице Болгарии на стадионе "Васил Левски" завершился со счетом 1:1.

Счет в матче открыли хозяева поля уже на 13 минуте матча. Но на 44 минуте Хомченовский слева ворвался в штрафную, и его прострел вдоль ворот Альбентоса в падении остановил рукой. Арбитр Сандро Шерер был рядом и решительно показал на 11-тиметровую отметку. Юрченко с "точки" хладнокровно развел мяч и голкипера по разным углам. 

Напомним, в случае успешного прохождения болгарской команды подопечные Виктора Скрипника оспорят путевку в групповой этап турнира с сильнейшим в паре "Люцерн" (Швейцария) - "Эспаньол" (Испания).

"Мариуполь" стартовал в отборе Лиги Европы с ничьи "Динамо" уступило на выезде "Брюгге" в матче отбора Лиги чемпионов
Новости Украины ЦСКАЛига ЕвропыЗаряСофияотборквалификация
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь