"Заря" расписала выездную ничью с ЦСКА в отборе Лиги Европы

Команда Скрипника забила важный гол на выезде

Луганская "Заря" удержала ничью с ЦСКА в рамках первого матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Поединок в столице Болгарии на стадионе "Васил Левски" завершился со счетом 1:1.

Счет в матче открыли хозяева поля уже на 13 минуте матча. Но на 44 минуте Хомченовский слева ворвался в штрафную, и его прострел вдоль ворот Альбентоса в падении остановил рукой. Арбитр Сандро Шерер был рядом и решительно показал на 11-тиметровую отметку. Юрченко с "точки" хладнокровно развел мяч и голкипера по разным углам.

Спасибо всем болельщикам, которые поддерживают нас сегодня на стадионе и возле экранов телевизоров pic.twitter.com/jlXNntV8k6 — FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) August 8, 2019

Напомним, в случае успешного прохождения болгарской команды подопечные Виктора Скрипника оспорят путевку в групповой этап турнира с сильнейшим в паре "Люцерн" (Швейцария) - "Эспаньол" (Испания).