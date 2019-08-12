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Форвард "Зари" признан лучшим игроком 3 тура УПЛ

Новости » Спорт    12.08.2019 - 12:23
Форвард "Зари" признан лучшим игроком 3 тура УПЛ
Фото: Назарий Русин (fcdynamo.kiev.ua)

Луганская команда поднялась на вторую позицию в чемпионате

Нападающий луганской "Зари" Назарий Русин признан лучшим игроком 3 тура УПЛ по итогам голосования экспертного совета. Об этом сообщает официальный сайт Премьер-лиги.

Арендованный у киевского "Динамо" игрок помог луганчанам на выезде обыграть "Колос" (3:1), забив гол и сделав результативную передачу. Он опередил полузащитника Тайсона, Марлоса ("Шахтер"), Эдин Шехича ("Ворскла"), Богдана Леднева ("Заря").

Луганская команда по итогам тура поднялась на вторую позицию в чемпионате.

Отметим, этот матч стал для 20-летнего Русина дебютным за "Зарю" в УПЛ. На прошлой неделе он вышел на замену в первом поединке третьего квалификационного раунда Лиги Европы против ЦСКА София. Следующий матч украинская команда проведет как раз против болгарской команды в ответной встрече, игра состоится 15 августа.

Напомним, в случае успешного прохождения ЦСКА подопечные Виктора Скрипника оспорят путевку в групповой этап турнира с сильнейшим в паре "Люцерн" (Швейцария) - "Эспаньол" (Испания).

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