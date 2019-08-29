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"Зоря" не змогла пробитися в груповий етап Ліги Європи

Новини » Спорт    29.08.2019 - 21:52
"Зоря" не змогла пробитися в груповий етап Ліги Європи
Фото: "Зоря" - "Еспаньол" (twitter.com/FCZoryaOfficial)

Команда Віктора Скрипника завершила свої виступи на єврокубковій арені

Луганська "Зоря" не змогла пробитися в груповий етап Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2019/20. Зустріч у відповідь у раунді плей-офф кваліфікації турніру проти "Еспаньйола", яка відбулася в Запоріжжі на "Славутич-Арені", завершився внічию - 2:2.

Рахунок в матчі відкрив екс-гравець донецького "Шахтаря" Факундо Феррейра на 34 хвилині. Через 20 хвилин Богдан Ледньов дальнім ударом зрівняв рахунок.

Матіас Варгас ще через 8 хвилин знову вивів іспанців вперед. На 78 хвилині Назарій Русин знову відновив рівновагу в рахунку.

У першому матчі, що пройшов тиждень тому в Барселоні, українська команда поступилася 1:3.

Таким чином, "Еспаньол" пройшов до групового раунду Ліги Європи, а команда Віктора Скрипника завершила свої виступи на єврокубковій арені. Україна на груповій стадії ЛЄ представлятимуть лише два клуби - "Динамо" і "Олександрія".

Нагадаємо, "Маріуполь" розгромно поступився на виїзді команді АЗ з Нідерландів і вилетів з Ліги Європи. Ця поразка стала рекордною для азовців у турнірі.

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