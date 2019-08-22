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"Заря" уступила "Эспаньолу" в первом матче плей-офф Лиги Европы

Новости » Спорт    22.08.2019 - 23:55
"Заря" уступила "Эспаньолу" в первом матче плей-офф Лиги Европы
Фото: "Эспаньол" - "Заря" (twitter.com/RCDEspanyol)

Команда Скрипника выигрывала первый тайм

Луганская "Заря" на выезде проиграла испанскому "Эспаньолу" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Встреча прошла в Барселоне, стадионе "Корнелья-Эль Прат" и завершилась со счетом 3:1.

Счет в матче открыла украинская команда. В концовке первого тайма Владислав Кочергин в касание пробил в правый нижний угол.

"Эспаньол" сравнял счет на 58 минуте - экс-нападающий "Шахтера" Факундо Феррейра пробил точно. На 76 минуте при счете 1:1 арбитр назначил пенальти в ворота "Зари" за игру рукой от Богдана Михайличенко. Вратарь луганчан Никита Шевченко уверенно отразил удар Эстебана Гранеро.

Однако уже через три минуты Хави Лопес вывел хозяев поля вперед. На 81 минуте Матиас Варгас установил окончательный счет.

Ответный матч "Заря" и "Эспаньол" проведут ровно через неделю, 29 августа, "Славутич Арене" в Запорожье.

Обе команды уже сумели преодолеть два квалификационных раунда. "Эспаньол" прошел исландский "Стьярнан" (4:0, 3:1) и швейцарский "Люцерн" (дважды по 3:0). "Заря", в свою очередь, не испытала проблем с черногорской "Будучностью" (3:1, 1:0) и чешским ЦСКА София (1:1, 1:0).

"Заря" отправилась на первый матч плей-офф Лиги Европы в составе 20 игроков АЗ с разгромным счетом выбил "Мариуполь" из Лиги Европы
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