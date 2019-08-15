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АЗ с разгромным счетом выбил "Мариуполь" из Лиги Европы

Новости » Спорт    15.08.2019 - 23:33
АЗ с разгромным счетом выбил "Мариуполь" из Лиги Европы
Фото: АЗ Алкмаар - "Мариуполь" (twitter.com/AZAlkmaar)

Приазовцы в этом сезоне еврокубков остались без забитых мячей

АЗ Алкмаар разгромно победил "Мариуполь" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы 2019/20. Поединок в Гааге на стадионе "Карс Джинс" завершился со счетом 4:0.

Нидерландский клуб вышел вперед на 20 минуте. Кэлвин Стенгс спокойно пробил точно в угол. В концовке первого тайма Томас Оуведжан слету после скидки Стенгса выстрелил точно в дальний угол ворот из-за пределов штрафной и удвоил преимущество в счете.

Стейн Вюйтенс на 62 минуте сделал счет разгромным, а в концовке встречи Сергей Яворский срезал мяч в собственные ворота после прострела Идрисси.

В первом матче команд в Одессе была зафиксирована безголевая ничья. Таким образом, АЗ вышел в плей-офф раунд квалификации, а "Мариуполь" без забитых мячей в этом сезоне еврокубков покидает Лигу Европы. Теперь команда Александра Бабича сосредоточится на чемпионате и Кубке Украины. В прошлом году приазовцы сумели преодолеть один раунд Лиги Европы, пройдя "Юргорден".

Алкмаарский клуб в плей-офф квалификации Лиги Европы выйдет на сильнейшего в паре "Антверпен" (Бельгия) - "Виктория" Плзень (Чехия).

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