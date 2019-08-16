Поражение от АЗ стало крупнейшим для "Мариуполя" в еврокубках

Фото: АЗ Алкмаар - "Мариуполь" (facebook.com/mariupolfc)

Никогда до этого приазовцы не проигрывали с разницей в четыре мяча

Разгромное поражение "Мариуполя" от АЗ Алкмаар (0:4) в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы стало рекордным для азовцев. Об этом сообщает football.ua.

Нынешний сезон был третьим для мариупольцев в еврокубках и команда никогда ранее не проигрывала на европейской арене в четыре и более мячей.

В кампании 2004/05, когда клуб назывался "Ильичевец", в тогда еще Кубке УЕФА дважды обыграл "Бананц" по 2:0, но в следующем раунде уступил "Аустрии" (0:0, 0:3). В прошлом сезоне Мариуполь прошел "Юргорден" (1:1, 2:1), а затем уступил "Бордо" (1:2, 1:3).

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич после матча признал, что расстроен не результатом, а игрой команды. Теперь приазовцы сосредоточатся на внутреннем турнире. Уже 25 августа они в чемпионате Украины сыграют против "Шахтера" на выезде.

Поединок 4 тура УПЛ "Мариуполь" - "Динамо" был перенесен на 25 сентября из-за участия команд в еврокубках.

Напомним, "Динамо" не смогло обыграть "Брюгге" и вылетело из Лиги чемпионов. Теперь киевскую команду ждет групповой этап Лиги Европы.