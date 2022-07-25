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"Заря" подала заявку на новый сезон УПЛ

Новина українською →
Украина, Понедельник 25 июля 2022 17:15
"Заря" подала заявку на новый сезон УПЛ Фото: Луганчане на предсезонных тренировочных сборах (facebook.com/FCZoryaLuhansk)
Автор: Антон Федорцив

Список исполнителей на предстоящий сезон украинской Премьер-лиги обнародовала луганская "Заря".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

В заявку луганцев попали 25 футболистов. Патрик ван Леувен входит в сезон с новичками и одним легионером.

Единственным храбрецом среди иностранцев стал Кристиан. Бразилец перебрался в Украину летом прошлого года и провел 21 матч во всех турнирах (1 гол, 2 ассиста). После начала полномасштабного вторжения в РФ он уехал на родину и тренировался в составе "Кашиаса".

Также в заявку попали летние новички. Три исполнителя переехали из киевского "Динамо" (Вантух, Михайленко, Бражко), а хавбек Мишнев раньше выступал в составе "Мариуполя".

Ранее "Заря" получила соперника в квалификации Лиги конференций. Стартуют луганчане в третьем по престижности еврокубке 4 августа.

&quot;Заря&quot; подала заявку на новый сезон УПЛ

К слову, ранее составили предварительный гид по сезону 2022/23 в украинской Премьер-лиге.

Напомним, также разобрали иностранный опыт проведения футбольных соревнований в разгар войны.

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Заря УПЛ
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