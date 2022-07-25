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"Зоря" подала заявку на новий сезон УПЛ

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Україна, Понеділок 25 липня 2022 17:15
"Зоря" подала заявку на новий сезон УПЛ Фото: Луганці на передсезонних тренувальних зборах (facebook.com/FCZoryaLuhansk)
Автор: Антон Федорців

Перелік виконавців на прийдешній сезон української Прем'єр-ліги оприлюднила луганська "Зоря".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

До заявки луганців потрапили 25 футболістів. Патрік ван Леувен входить у сезон із новачками та одним легіонером.

Єдиним сміливцем серед іноземців став Крістіан. Бразилець перебрався до України торік влітку та провів 21 матч у всіх турнірах (1 гол, 2 асисти). Після початку повномасштабного вторгнення РФ він поїхав на батьківщину та тренувався у складі "Кашіаса".

Також у заявку потрапили літні новачки. Три виконавці переїхали з київського "Динамо" (Вантух, Михайленко, Бражко), а хавбек Мишньов раніше виступав у складі "Маріуполя".

Раніше "Зоря" отримала суперника в кваліфікації Ліги конференцій. Стартують луганці в третьому за престижністю єврокубку 4 серпня.

&quot;Зоря&quot; подала заявку на новий сезон УПЛ

До слова, раніше склали попередній гід сезоном 2022/23 в українській Прем'єр-лізі.

Нагадаємо, також розібрали іноземний досвід проведення футбольних змагань у розпал війни.

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