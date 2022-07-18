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"Заря" получила соперника в квалификации Лиги конференций

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Ньон, Понедельник 18 июля 2022 15:28
"Заря" получила соперника в квалификации Лиги конференций Фото: Луганчане будут играть домашние матчи еврокубков в Польше (facebook.com/FCZoryaLuhansk)
Автор: Антон Федорцив

В 3-м квалификационном раунде Лиги конференций луганская "Заря" встретится с победителем пары "Влазния" - "Университа".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты жеребьевки.

Круг потенциальных соперников луганцев в Лиге конференций сузился до двух. "Заря" встретится с командой, которая окажется сильнее в противостоянии албанской "Влазнии" и румынской "Университатьи Крайовы".

Албанско-румынская дуэль будет состоять из двух матчей. Первый поединок состоится 21 июля в Шкодере. Ответный матч – 28 июля в Крайове. В свою очередь с "Зарей" победитель пары встретится 4 и 11 августа соответственно.

Кроме того, потенциального соперника получила и "Ворскла". Если полтавчане одолеют шведский АИК во 2-м раунде квалификации, то на третьем этапе встретятся с победителем противостояния латвийской "Валмиеры" и "Шкендии" из Северной Македонии.

Тем временем киевское "Динамо" сойдется с австрийским "Штурмом" из Граца в случае победы над турецким "Фенербахче" во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов. Если вылетит в Лигу Европы, то сыграет против чешского "Словацко".

К слову, ранее составили предварительный гид по сезону 2022/23 в украинской Премьер-лиге.

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Ворскла Заря
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