"Заря" получила соперника в квалификации Лиги конференций

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты жеребьевки .

Круг потенциальных соперников луганцев в Лиге конференций сузился до двух. "Заря" встретится с командой, которая окажется сильнее в противостоянии албанской "Влазнии" и румынской "Университатьи Крайовы".

Албанско-румынская дуэль будет состоять из двух матчей. Первый поединок состоится 21 июля в Шкодере. Ответный матч – 28 июля в Крайове. В свою очередь с "Зарей" победитель пары встретится 4 и 11 августа соответственно.

Кроме того, потенциального соперника получила и "Ворскла". Если полтавчане одолеют шведский АИК во 2-м раунде квалификации, то на третьем этапе встретятся с победителем противостояния латвийской "Валмиеры" и "Шкендии" из Северной Македонии.

Тем временем киевское "Динамо" сойдется с австрийским "Штурмом" из Граца в случае победы над турецким "Фенербахче" во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов. Если вылетит в Лигу Европы, то сыграет против чешского "Словацко".