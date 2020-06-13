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"Динамо" добыло волевую победу над "Зарей" и вышло на второе место

Новости » Спорт     13.06.2020 - 19:38
"Динамо" добыло волевую победу над "Зарей" и вышло на второе место
Фото: "Динамо" - "Заря" (facebook.com/fcdynamoua)

Киевляне впервые в сезоне обыграл клуб из Луганська

Луганская "Заря" приняла киевское "Динамо" в центральном матче 26 тура украинской Премьер-лиги. Встреча в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена" завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Начало второго тайма задержали на пол часа из-за погодных условий. Счет в матче был открыт на 54 минуте благодаря Юрченко, который реализовал пенальти за фол Шабанова на Тымчике.

"Динамо" отыгралось на 71 минуте усилиями Виталия Буяльского. Через 5 минут Карлос Де Пена удвоил преимущество киевлян, а в компенсированное время Виктор Цыганков установил окончательный счет матча.

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Автор: Вера Олейник

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