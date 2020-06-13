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"Динамо" здобуло вольову перемогу над "Зорею" і вийшла на друге місце

Новини » Спорт     13.06.2020 - 19:38
"Динамо" здобуло вольову перемогу над "Зорею" і вийшла на друге місце
Фото: "Динамо" - "Зоря" (facebook.com/fcdynamoua)

Кияни вперше в сезоні обіграв клуб з Луганська

Луганська "Зоря" прийняла київське "Динамо" в центральному матчі 26 туру української Прем'єр-ліги. Зустріч у Запоріжжі на стадіоні "Славутич-Арена" завершився з рахунком 3:1 на користь гостей.

Початок другого тайму затримали на пів години із-за погодних умов. Рахунок в матчі був відкритий на 54 хвилині завдяки Юрченко, який реалізував пенальті за фол Шабанова на Тымчике.

"Динамо" відігралося на 71 хвилині зусиллями Віталія Буяльського. Через 5 хвилин Карлос Де Піна подвоїв перевагу киян, а в компенсований час Віктор Циганков встановив остаточний рахунок матчу.

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Автор: Вера Олейник

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