УАФ попросила разрешить болельщикам посещать футбольные матчи

Фото: болельщики на трибунах (facebook.com/andriy.pavelko)

Речь идет о заполнении стадионов на 10-25%

Украинская ассоциация футбола обратилась к министерству здравоохранения Украины с просьбой дать болельщикам право посещать матчи. На данном этапе речь идет о формате заполнения не более чем на 10-25%.

Об этом в Facebook написал глава УАФ Андрей Павелко.

Функционер ссылается на опыт некоторых стран Европы, где карантинные ограничения можно смягчить в случае, если это позволяет ситуация.

Поэтому УАФ отправила предложение по смягчению карантина на стадионах министру здравоохранения и главному санитарному врачу Украины.

"Главная задача - создать безопасную возможность, с четким соблюдением медицинского протокола, журналистам работать на матчах, а болельщикам поддерживать команды", - отметил Павелко.

Сезон в украинской Премьер-лиге после паузы из-за пандемии коронавируса возобновился в конце мая. Планируется, что до конца сезона матчи будут проходить без присутствия болельщиков на трибунах.

Напомним, министерство здравоохранения Испании рассмотрит возможность допуска болельщиков на матче чемпионата страны текущего сезона, учитывая положительную динамику снижения распространения коронавируса.

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Автор: Вера Олейник