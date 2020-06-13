Заря - Динамо: анонс матча

Луганская "Заря" примет киевское "Динамо" в центральном матче 26 тура украинской Премьер-лиги. Трансляция начнется в 17:00, а смотреть игру можно на телеканале "2+2". Букмекеры отдают небольшое преимущество в этой встрече киевскому клубу. УАФ попросила разрешить болельщикам посещать футбольные матчи.

13 июня 17:00

Запорожье, стадион "Славутич-Арена"

Турнирное положение

Игра будет иметь важное турнирное значение для обеих команд в борьбе за второе место, которое сейчас занимает луганский клуб, имея одинаковое количество очков с киевлянами - по 49. Отставание двух команд от лидирующего "Шахтера" - 16 пунктов. На пятки "Заре" и "Динамо" наступают "Десна" с 46 балами и "Александрия" - 43.

В первой игре после возобновления сезона киевляне проиграли "Шахтеру" (1:3), а в следующем поединке уверенно разгромили "Александрию" со счетом 5:1. Клуб из Луганска с одинаковым счетом (1:0) переиграл ту же "Александрию", а затем и "Колос".

Ситуация с дисквалификациями

У "Динамо" одноматчевое отстранение в прошлой встрече отбыл защитник Денис Попов. При этом продолжает отбывать годичную дисквалификацию форвард Артем Беседин.

Команда Виктора Скрипника не сможет рассчитывать на атакующего полузащитника Богдана Леднева, который в поединке против "Колоса" получил восьмую желтую карточку в сезоне. Заметим, что игрок выступает за "Зарю" на правах аренды, а правами на него владеет именно киевский клуб.

Кадровая ситуация

В общую группу киевлян перед поединком в Запорожье вернулись полузащитники Виктор Цыганков и Беньямин Вербич, а также защитник Йосип Пиварич. Футболисты по разным причинам пропустили первые два матча "бело-синих" после возобновления сезона. На данный момент в лазарете "Динамо" остается только центральный защитник Никита Бурда.

Остаток сезона "Зари" из-за восстановления после травмы пропустит голкипер Никита Шевченко.

Судейские назначения

Главным арбитром матча назначен Николай Балакин из Киева, который в текущем сезоне обслуживал шесть матчей чемпионата Украины. Дважды арбитр работал на матчах с участием киевского "Динамо": во встречах 11 тура УПЛ с "Александрией" (1:0) и 14 тура с "Шахтером" (0:1).