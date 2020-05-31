"Динамо" проиграло "Шахтеру" и опустилось на 4 место в УПЛ

Фото: "Шахтер" - "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)

Киевляне вели в счете, но не удержали преимущество

Донецкий "Шахтер" без проблем одолел киевское "Динамо" в центральном матче 24 тура украинской Премьер-лиги. Поединок на НСК "Олимпийский" прошел при пустых трибунах и завершился со счетом 3:1.

На 19 минуте встречи Сергей Сидорчук забил роскошным ударом от штанги, но главный арбитр встречи Екатерина Монзуль отменила гол хавбека киевлян после просмотра видеоповтора. Она зафиксировала фол защитника "Динамо" Дениса Попова на Тарасе Степаненко. Сам игроок киевлян получил желтую.

На 38 минуте "Динамо" все таки открыло счет усилиями Буяльского, который без помех положил мяч головой в угол. Через минуту Марлос сравнял счет, а еще через 29 опытный вингер оформил дубль.

Увеличил преимущество "Шахтера" на 74 минуте Маркос Антонио.

По итогам тура "Шахтер" укрепил лидерство в турнирной таблице, а "Динамо" идет на четвертой позиции, уступая "Заре" и "Десне" по дополнительным показателям.

Напомним, один из матчей 24 тура чемпионата не состоится из-за выявления коронавируса у игроков команды.

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Автор: Вера Олейник