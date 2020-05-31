ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Динамо" проиграло "Шахтеру" и опустилось на 4 место в УПЛ

Новости » Спорт     31.05.2020 - 18:56
"Динамо" проиграло "Шахтеру" и опустилось на 4 место в УПЛ
Фото: "Шахтер" - "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)

Киевляне вели в счете, но не удержали преимущество

Донецкий "Шахтер" без проблем одолел киевское "Динамо" в центральном матче 24 тура украинской Премьер-лиги. Поединок на НСК "Олимпийский" прошел при пустых трибунах и завершился со счетом 3:1.

На 19 минуте встречи Сергей Сидорчук забил роскошным ударом от штанги, но главный арбитр встречи Екатерина Монзуль отменила гол хавбека киевлян после просмотра видеоповтора. Она зафиксировала фол защитника "Динамо" Дениса Попова на Тарасе Степаненко. Сам игроок киевлян получил желтую.

На 38 минуте "Динамо" все таки открыло счет усилиями Буяльского, который без помех положил мяч головой в угол. Через минуту Марлос сравнял счет, а еще через 29 опытный вингер оформил дубль.

Увеличил преимущество "Шахтера" на 74 минуте Маркос Антонио.

По итогам тура "Шахтер" укрепил лидерство в турнирной таблице, а "Динамо" идет на четвертой позиции, уступая "Заре" и "Десне" по дополнительным показателям.

Напомним, один из матчей 24 тура чемпионата не состоится из-за выявления коронавируса у игроков команды.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Вера Олейник

Теги Новости Украины ДинамоШахтерУПЛ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь