Зоря - Динамо: анонс матчу

Луганська "Зоря" прийме київське "Динамо" в центральному матчі 26 туру української Прем'єр-ліги. Трансляція розпочнеться о 17:00, а дивитися гру можна на телеканалі "2+2". Букмекери віддають невелику перевагу в цій зустрічі київському клубу. УАФ попросила дозволити уболівальникам відвідувати футбольні матчі.

13 червня 17:00

Запоріжжя, стадіон "Славутич-Арена"

Турнірне становище

Гра матиме важливе турнірне значення для обох команд. Другу сходинку у таблиці посідає луганський клуб, маючи однакову кількість очок з "Динамо".

У першій грі після відновлення сезону кияни програли "Шахтарю" (1:3) і опустились на четверте місце в УПЛ. Проте у наступному поєдинку "біло-сині" розгромили "Олександрію" з рахунком 5:1, повернувши втрачені позиції у таблиці.

Ситуація з дискваліфікаціями

Одноматчеве відсторонення в минулій зустрічі з "Олександрією" відбув захисник Денис Попов. При цьому продовжує відбувати річну дискваліфікацію форвард Артем Бесєдін.

Команда Віктора Скрипника не зможе розраховувати на атакуючого півзахисника Богдана Леднева, який в поєдинку проти "Колоса" отримав восьму жовту картку в сезоні. Зауважимо, що гравець виступає за "Зорю" на правах оренди, а правами на нього володіє саме київський клуб.

Кадрова ситуація

У загальну групу киян перед поєдинком в Запоріжжі повернулися півзахисники Віктор Циганков і Беньямін Вербич, а також захисник Йосип Пиварич. Футболісти з різних причин пропустили перші два матчі "біло-синіх" після відновлення сезону. На цей момент в лазареті "Динамо" залишається тільки центральний захисник Микита Бурда.

Залишок сезону "Зорі" через відновлення після травми пропустить голкіпер Микита Шевченко.

Суддівські призначення

Головним арбітром матчу призначено Миколу Балакіна з Києва, який в поточному сезоні обслуговував шість матчів чемпіонату України. Двічі арбітр працював на матчах за участю київського "Динамо": у зустрічах 11 туру УПЛ з "Олександрією" (1:0) і 14 туру з "Шахтарем" (0:1).