ua ru
Вт, 20 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зарплати у вакансіях: кому з безробітних в Києві готові платити найбільше

Новость на русском →
Украіна, Вівторок 20 вересня 2022 07:30
Зарплати у вакансіях: кому з безробітних в Києві готові платити найбільше Фото: в вакансиях зарплаты 110 тысяч гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олександр Білоус

Середній розмір зарплати у вакансіях столичної служби зайнятості складає наразі майже 10 тис. гривень. Проте є працівники, у яких рівень зарплати значно вище середнього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київського міського центру зайнятості (КМЦЗ).

За даними прес-служби, найвищі зарплати роботодавці м. Києва пропонують інженеру з програмного забезпечення комп’ютерів та фахівцеві з розроблення комп’ютерних програм - по 110 тис. гривень.

Інженеру-програмісту та фахівцеві з розроблення та тестування програмного забезпечення пропонують по 62,5 тис. гривень. У деяких працівників зарплати стартують від 30 тисяч гривень. Так, у інженера з комп’ютерних систем - 35 тис. гривень, начальника служби - 32,5 тис. гривень, начальника централізованої бухгалтерії - 31 тис. гривень, начальника цеху - 30 тис. гривень

У діапазоні від 21 до 25 тисяч гривень зарплати у макетника макетно-модельного проектування та рихтувальника кузовів - по 25 тис. гривень, майстра виробничої дільниці - 23,5 тис. гривень, колориста - 23 тис. гривень, авторемонтника - 21,5 тис. гривень.

У керівника структурного підрозділу закладу охорони здоров’я, головного інженера проекту, менеджера в оптовій торгівлі, інженер-проектувальника в цивільному будівництві, лікарів різних спеціальностей, оцінювача, монтажника систем утеплення будівель та зуборізальника перебуває на рівні 20 тисяч гривень.

Нагадаємо, на початку вересня 2022 року у базі Київського міського центру зайнятості налічувалося близько 3,3 тисячі вакансій. На одне вільне робоче місце претендують 4 безробітних.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Зарплата в Україні
NEWS
Українська IT-армія зламала сайт ПВК "Вагнер": отримано дані усіх найманців
Українська IT-армія зламала сайт ПВК "Вагнер": отримано дані усіх найманців
DAILY
Берлінська стіна. Що заважає Німеччині розпочати постачання танків Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Берлінська стіна. Що заважає Німеччині розпочати постачання танків Україні