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Зарплаты в вакансиях: кому из безработных в Киеве готовы платить больше всего

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Украина, Вторник 20 сентября 2022 07:30
Зарплаты в вакансиях: кому из безработных в Киеве готовы платить больше всего Фото: у вакансіях зарплати 110 тисяч гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Александр Белоус

Средний размер зарплаты в вакансиях столичной службы занятости составляет почти 10 тыс. гривен. Однако есть работники, у которых уровень зарплаты значительно выше среднего.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевского городского центра занятости (КГЦЗ).

По данным пресс-службы, самые высокие зарплаты работодатели Киева предлагают инженеру по программному обеспечению компьютеров и специалисту по разработке компьютерных программ - по 110 тыс. гривен.

Инженеру-программисту и специалисту по разработке и тестированию программного обеспечения предлагают по 62,5 тыс. гривен. У некоторых работников зарплаты стартуют от 30 тысяч гривен. Так, у инженера по компьютерным системам - 35 тыс. гривен, начальника службы - 32,5 тыс. гривен, начальника централизованной бухгалтерии - 31 тыс. гривен, начальника цеха - 30 тыс. гривен

В диапазоне от 21 до 25 тысяч гривен зарплаты у макетника макетно-модельного проектирования и рихтовщика кузовов - по 25 тыс. гривен, мастера производственного участка - 23,5 тыс. гривен, колориста - 23 тыс. гривен, авторемонтника - 21,5 тыс. грн. гривен.

У руководителя структурного подразделения учреждения здравоохранения, главного инженера проекта, менеджера в оптовой торговле, инженер-проектировщика в гражданском строительстве, врачей разных специальностей, оценщика, монтажника систем утепления зданий и зуборезчика находится на уровне 20 тысяч гривен.

Напомним, в начале сентября 2022 года в базе Киевского городского центра занятости насчитывалось около 3,3 тысяч вакансий. На одно свободное рабочее место претендуют 4 безработных.

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