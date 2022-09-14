Кого ищут работодатели и сколько готовы платить: данные по Киеву

В начале сентября 2022 года в базе Киевского городского центра занятости насчитывалось около 3,3 тысячи вакансий. На одно свободное рабочее место претендуют 4 безработных (на этот период в прошлом году - один человек).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевского городского центра занятости (КГЦЗ).

По видам экономической деятельности больше всего вакансий насчитывается в сферах образования, административного обслуживания, оптовой и розничной торговли, здравоохранения и государственного управления.

В профессиональном разрезе больше всего предложений от работодателей имеется для семейных врачей (средняя зарплата - 13,9 тыс. грн), электрогазосварщиков (12,8 тыс. грн), рабочих по уборке и содержанию домов с прилегающими территориями (7,4 тыс. грн), учителей учреждений общего среднего образования (8,8 тыс. грн), сестер и медицинских братьев (7,8 тыс. грн), швей (11,6 тыс. грн), слесарей-сантехников (9,2 тыс. грн), дворников (7 тыс. грн), электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования (11,3 тыс. грн), фармацевтов (10 тыс. грн), социальных работников (6,5 тыс. грн), инструкторов по физкультуре (7,3 тыс. грн), воспитателей учреждений дошкольного образования (7,7 тыс. грн), музыкальных руководителей (7 тыс. грн).

Средний размер зарплаты в вакансиях столичной службы занятости составляет сейчас почти 10 тыс. грн.