ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Зарплаты украинцев падают второй месяц подряд

Новина українською →
Украина, Вторник 29 июня 2021 15:30
Зарплаты украинцев падают второй месяц подряд Фото: зарплаты в среднем упали на 44 гривны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в мае 2021 года составила 13 499 гривен. Это на 44 гривны меньше, чем в апреле.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Таким образом, зарплаты в Украине падают второй месяц подряд (в апреле сократились на 69 гривен).

По данным статистического ведомства, за последний год (по сравнению с маем прошлого года) зарплата выросла на 28,1%. Реальная зарплата (с учетом инфляции) за год выросла на 16,8%.

Зарплаты украинцев падают второй месяц подряд

Самая высокая начисленная зарплата в мае была в Киеве - 19 287 гривен, самая низкая - в Волынской области - 10 890 гривен.

Самую большую зарплату получают в сферах "Информация и телекоммуникации" - 25 265 гривен, "Финансовая и страховая деятельность" - 21 965 гривен, самую низкую - "Временное размещение и организация питания" - 8 875 гривен.

Напомним, по данным Госстата, среднемесячная заработная плата штатных работников за январь-декабрь 2020 года составляла 11 591 гривну. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года зарплата выросла на 10,4%. Реальная зарплата (с учетом инфляции) выросла за год на 7,4%.

Национальный банк Украины прогнозирует, что номинальная зарплата украинцев в 2021 году вырастет на 17,8%, реальная зарплата украинцев (с учетом инфляции) вырастет в 2021 году на 8,6%.

Читайте РБК-Украина в Google News
Государственная служба статистики зарплата
NEWS
ЕСПЧ назвал дату слушаний по делу Украины и Нидерландов против России
ЕСПЧ назвал дату слушаний по делу Украины и Нидерландов против России
DAILY
Австрийский эмигрант. Почему ввели санкции против Фирташа и что происходит с его бизнесом
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Австрийский эмигрант. Почему ввели санкции против Фирташа и что происходит с его бизнесом