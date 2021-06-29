Зарплаты украинцев падают второй месяц подряд

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в мае 2021 года составила 13 499 гривен. Это на 44 гривны меньше, чем в апреле.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Таким образом, зарплаты в Украине падают второй месяц подряд (в апреле сократились на 69 гривен).

По данным статистического ведомства, за последний год (по сравнению с маем прошлого года) зарплата выросла на 28,1%. Реальная зарплата (с учетом инфляции) за год выросла на 16,8%.

Самая высокая начисленная зарплата в мае была в Киеве - 19 287 гривен, самая низкая - в Волынской области - 10 890 гривен.

Самую большую зарплату получают в сферах "Информация и телекоммуникации" - 25 265 гривен, "Финансовая и страховая деятельность" - 21 965 гривен, самую низкую - "Временное размещение и организация питания" - 8 875 гривен.