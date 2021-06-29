Зарплати українців падають другий місяць поспіль

Середня номінальна заробітна платня штатного працівника підприємств, установ та організацій України у травні 2021 року склала 13 499 гривень. Це на 44 гривні менше, ніж у квітні.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Таким чином, зарплати в Україні падають другий місяць поспіль (у квітні скоротилися на 69 гривень).

За даними статистичного відомства, за останній рік (у порівнянні з травнем минулого року) зарплата зросла на 28,1%. Реальна зарплата (з урахуванням інфляції) за рік зросла на 16,8%.

Найвища нарахована зарплата в травні була в Києві - 19 287 гривень, найнижча - у Волинській області - 10 890 гривень.

Найбільшу зарплату отримують у сферах "Інформація та телекомунікації" - 25 265 гривень, "Фінансова та страхова діяльність" - 21 965 гривень, найнижчу - "Тимчасове розміщення та організація харчування" - 8 875 гривень.