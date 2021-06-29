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Зарплати українців падають другий місяць поспіль

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Україна, Вівторок 29 червня 2021 15:30
Зарплати українців падають другий місяць поспіль Фото: зарплати в середньому впали на 44 гривні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Середня номінальна заробітна платня штатного працівника підприємств, установ та організацій України у травні 2021 року склала 13 499 гривень. Це на 44 гривні менше, ніж у квітні.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Таким чином, зарплати в Україні падають другий місяць поспіль (у квітні скоротилися на 69 гривень).

За даними статистичного відомства, за останній рік (у порівнянні з травнем минулого року) зарплата зросла на 28,1%. Реальна зарплата (з урахуванням інфляції) за рік зросла на 16,8%.

Зарплати українців падають другий місяць поспіль

Найвища нарахована зарплата в травні була в Києві - 19 287 гривень, найнижча - у Волинській області - 10 890 гривень.

Найбільшу зарплату отримують у сферах "Інформація та телекомунікації" - 25 265 гривень, "Фінансова та страхова діяльність" - 21 965 гривень, найнижчу - "Тимчасове розміщення та організація харчування" - 8 875 гривень.

Нагадаємо, за даними Держстату, середньомісячна заробітна платня штатних працівників за січень-грудень 2020 року становила 11 591 гривню. Порівняно з відповідним періодом попереднього року зарплата зросла на 10,4%. Реальна зарплата (з урахуванням інфляції) зросла за рік на 7,4%.

Національний банк України прогнозує, що номінальна зарплата українців у 2021 році зросте на 17,8%, реальна зарплата українців (з урахуванням інфляції) зросте у 2021 році на 8,6%.

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Державна служба статистики зарплата
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