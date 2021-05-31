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Зарплаты в Украине: в каких сферах платят больше всего

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Украина, Понедельник 31 мая 2021 12:04
Зарплаты в Украине: в каких сферах платят больше всего Фото: больше всего платят айтишникам, банкирам и пилотам (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Среднемесячная заработная плата штатных работников за январь-апрель 2021 года составляла 13 013 гривен. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года зарплата выросла на 19,8%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат).

Самые высокие зарплаты в сфере "Информация и телекоммуникации", где они выросли на 24,7% до 24 375 гривен. В сфере "Финансовая и страховая деятельность", средние зарплаты выросли на 12,5% до 23 562 гривен.

Зарплаты в авиационном транспорте за год выросли на 9,9% до 23 972 гривен.

Самые низкие зарплаты в сфере "Временное размещение и организация питания", где они выросли на 19,7% до 7 320 гривен.

Зарплаты медиков за год выросли на 54,5% до 11 630 гривен, педагогов - 29,0% до 10 793 гривен.

Зарплаты в Украине: в каких сферах платят больше всего

Напомним, в апреле 2021 года средняя зарплата штатных работников в Украине по сравнению с апрелем прошлого года выросла на 29,8%. Средняя зарплата составляла 13 543 гривен.

Национальный банк Украины прогнозирует, что номинальная зарплата украинцев в 2021 году вырастет на 17,8%, реальная зарплата украинцев (с учетом инфляции) вырастет в 2021 году на 8,6%.

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