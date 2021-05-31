Зарплаты в Украине: в каких сферах платят больше всего

Среднемесячная заработная плата штатных работников за январь-апрель 2021 года составляла 13 013 гривен. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года зарплата выросла на 19,8%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики ( Госстат ).

Самые высокие зарплаты в сфере "Информация и телекоммуникации", где они выросли на 24,7% до 24 375 гривен. В сфере "Финансовая и страховая деятельность", средние зарплаты выросли на 12,5% до 23 562 гривен.

Зарплаты в авиационном транспорте за год выросли на 9,9% до 23 972 гривен.

Самые низкие зарплаты в сфере "Временное размещение и организация питания", где они выросли на 19,7% до 7 320 гривен.

Зарплаты медиков за год выросли на 54,5% до 11 630 гривен, педагогов - 29,0% до 10 793 гривен.