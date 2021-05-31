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Зарплати в Україні: в яких сферах платять найбільше

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Україна, Понеділок 31 травня 2021 12:04
Зарплати в Україні: в яких сферах платять найбільше Фото: найбільше платять айтішникам, банкірам і пілотам (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Середньомісячний заробітна платня штатних працівників за січень-квітень 2021 року становила 13 013 гривень. Порівняно з відповідним періодом попереднього року зарплата зросла на 19,8%.

Про це повідомляє Державна служба статистики (Держстат).

Найвищі зарплати у сфері "інформація та телекомунікації", де вони зросли на 24,7% до 24 375 гривень. У сфері "фінансова та страхова діяльність", середні зарплати зросли на 12,5% до 23 562 гривень.

Зарплати в авіаційному транспорті за рік зросли на 9,9% до 23 972 гривень.

Найнижчі зарплати у сфері "тимчасове розміщення та організація харчування", де вони зросли на 19,7% до 7 320 гривень.

Зарплати медиків за рік зросли на 54,5% до 11 630 гривень, педагогів - 29,0% до 10 793 гривень.

Зарплати в Україні: в яких сферах платять найбільше

Нагадаємо, у квітні 2021 року середня зарплата штатних працівників в Україні у порівнянні з квітнем минулого року зросла на 29,8%. Середня зарплата становила 13 543 гривень.

Національний банк України прогнозує, що номінальна зарплата українців у 2021 році зросте на 17,8%, реальна зарплата українців (з урахуванням інфляції) зросте у 2021 році на 8,6%.

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