Зарплаты в Украине: в каких регионах платят больше

По данным статистического ведомства, также выше средней по стране зарплата в Донецкой области - 14 629 гривен и в Киевской области (13 932 гривен).

В остальных регионах зарплаты на уровне средней, или ниже. Меньше всего платили в Черновицкой области - 10 859 гривен (79,6%) от средней зарплаты по стране.