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Средняя зарплата в Украине за месяц упала почти на 200 гривен

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Украина, Понедельник 29 ноября 2021 15:30
Средняя зарплата в Украине за месяц упала почти на 200 гривен Фото: зарплата украинцев упала до 14 тысяч гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в октябре 2021 года составила 14 045 гривен. Это на 194 гривны меньше по сравнению с сентябрем (14 239 гривен).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

По данным статистического ведомства, за последний год (по сравнению с октябрем прошлого года) зарплата выросла на 15,4%. Реальная зарплата (с учетом инфляции) выросла на 4,0%.

Средняя зарплата в Украине за месяц упала почти на 200 гривен

Самая высокая начисленная зарплата в октябре была в Киеве - 20 481 гривен, самая низкая - в Черновицкой области - 10 878 гривен.

Самую большую зарплату получают в сферах "Информация и телекоммуникации" - 25 196 гривна "Финансовая и страховая деятельность" - 23 642 гривен, самую низкую - "Временное размещение и организация питания" - 8 852 гривен.

Напомним, по данным Госстата, среднемесячная заработная плата штатных работников за январь-декабрь 2020 года составляла 11 591 гривну. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года зарплата выросла на 10,4%. Реальная зарплата (с учетом инфляции) выросла за год на 7,4%.

Как сообщало РБК-Украина, в июне 2021 года средняя зарплата украинцев впервые в истории превысила 500 долларов и достигла 525 долларов. Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в июне 2021 года составила 14 313 гривен.

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Зарплата в Украине Государственная служба статистики
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