Средняя зарплата в Украине за месяц упала почти на 200 гривен

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в октябре 2021 года составила 14 045 гривен. Это на 194 гривны меньше по сравнению с сентябрем (14 239 гривен).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

По данным статистического ведомства, за последний год (по сравнению с октябрем прошлого года) зарплата выросла на 15,4%. Реальная зарплата (с учетом инфляции) выросла на 4,0%.

Самая высокая начисленная зарплата в октябре была в Киеве - 20 481 гривен, самая низкая - в Черновицкой области - 10 878 гривен.

Самую большую зарплату получают в сферах "Информация и телекоммуникации" - 25 196 гривна "Финансовая и страховая деятельность" - 23 642 гривен, самую низкую - "Временное размещение и организация питания" - 8 852 гривен.