Зарплати в Україні: в яких регіонах платять більше

За даними статистичного відомства, також Вище середньої по країні зарплата в Донецькій області - 14 629 гривень і в Київській області (13 932 гривень).

В інших регіонах зарплати на рівні середньої, або нижче. Найменше платили в Чернівецькій області - 10 859 гривень (79,6%) від середньої зарплати по країні.