Зарплаты в Украине: в каких регионах платят больше

В январе-октябре 2021 года среднемесячная заработная плата штатных работников в Киеве составила 19 878 гривен. Это на 45,7% больше, чем в целом по стране (13 648 гривен).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики ( Госстат ).

По данным статистического ведомства, также выше средней по стране зарплата в Донецкой области - 14 629 гривен и в Киевской области (13 932 гривен).

В остальных регионах зарплаты на уровне средней, или ниже. Меньше всего платили в Черновицкой области - 10 859 гривен (79,6%) от средней зарплаты по стране.