Зарплаты в Украине: в каких регионах платят больше

В январе-декабре 2020 года среднемесячная заработная плата штатных работников в Киеве составила 17 086 гривен. Это на 47% больше, чем в целом по стране (11 591 гривен).

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным статистического ведомства, также выше средней по стране зарплата в Донецкой области - 12 647 гривен, в Киевской области (11 887 гривен) и в Днепропетровской области (11 681).

В остальных регионах зарплаты на уровне средней, или ниже. Меньше всего платили в Черновицкой области - 9 166 гривен (79%) от средней зарплаты по стране.

Напомним, по данным Госстата, среднемесячная заработная плата штатных работников за январь-декабрь 2020 года составляла 11 591 гривен. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года зарплата выросла на 10,4%.

Как свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group, в ноябре 2020 года средний уровень зарплаты, который удовлетворил бы финансовые потребности работающих украинцев, составлял 20,3 тысяч гривен. Это в 1,7 раза меньше, чем зафиксированный Госстатом средний уровень зарплаты.