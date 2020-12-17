Украинцы назвали приемлемый уровень зарплаты

Фото: деньги (Виталий Носач, РБК-Украина)

Гражданам в среднем достаточно 20 тысяч гривен

В ноябре 2019 года средний уровень зарплаты, который удовлетворил бы финансовые потребности работающих украинцев, составлял 20 328 гривен. Это в 1,7 раза меньше, чем зафиксированный Госстатом средний уровень зарплаты.

Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.

Как отмечают авторы опроса, минимальная сумма, указанная как приемлемая, составляет 5 тысяч гривен, а максимальная - 100 тысяч гривен. Чаще всего значение приемлемых зарплат вкладывались в интервалах от 10 тысяч до 25 тысяч гривен.

За последний год уровень приемлемой заработной платы увеличился на 5,5% - с 1927 гривен в 2019 году

Опрос компании Research & Branding Group проводился в период 16-25 ноября 2020 года среди 1800 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Максимальная погрешность выборки не превышает 2,4%.

Напомним, в сентябре 2019 года средний уровень зарплаты, который удовлетворил бы финансовые потребности работающих украинцев, составлял 19275 грн.

Как сообщало РБК-Украина, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в октябре 2020 года составила 12 174 гривен. Это на 1,5% (на 176 гривен) больше по сравнению сентябрем (11 998 гривен).