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Украинцы назвали приемлемый уровень зарплаты

Киев, Четверг 17 декабря 2020 12:07
Украинцы назвали приемлемый уровень зарплаты
Фото: деньги (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Гражданам в среднем достаточно 20 тысяч гривен

В ноябре 2019 года средний уровень зарплаты, который удовлетворил бы финансовые потребности работающих украинцев, составлял 20 328 гривен. Это в 1,7 раза меньше, чем зафиксированный Госстатом средний уровень зарплаты.

Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.

Украинцы назвали приемлемый уровень зарплаты

Как отмечают авторы опроса, минимальная сумма, указанная как приемлемая, составляет 5 тысяч гривен, а максимальная - 100 тысяч гривен. Чаще всего значение приемлемых зарплат вкладывались в интервалах от 10 тысяч до 25 тысяч гривен.

Украинцы назвали приемлемый уровень зарплаты

За последний год уровень приемлемой заработной платы увеличился на 5,5% - с 1927 гривен в 2019 году

Опрос компании Research & Branding Group проводился в период 16-25 ноября 2020 года среди 1800 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Максимальная погрешность выборки не превышает 2,4%.

Напомним, в сентябре 2019 года средний уровень зарплаты, который удовлетворил бы финансовые потребности работающих украинцев, составлял 19275 грн.

Как сообщало РБК-Украина, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в октябре 2020 года составила 12 174 гривен. Это на 1,5% (на 176 гривен) больше по сравнению сентябрем (11 998 гривен).

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