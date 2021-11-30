Зарплаты в Украине: в каких отраслях получают больше всего

По данным статистического ведомства, зарплаты в авиационном транспорте за год выросли на 29% до 27 390 гривен и остаются самыми высокими в Украине.

Также высокие зарплаты в сфере "Информация и телекоммуникации", где они выросли на 27,7% до 24 929 гривен. В сфере "Финансовая и страховая деятельность" средние зарплаты выросли на 15,5% до 23 312 гривен.

Зарплаты медиков за год выросли на 36,7% до 11 494 гривен, педагогов - на 27,7% 11 514 гривен.

Самые низкие зарплаты в сфере "Почтовая и курьерская деятельность", где они выросли на 19,1% до 8 038 гривен.