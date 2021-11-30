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Зарплати в Україні: в яких галузях отримують найбільше

Автор: Олександр Білоус

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за січень-жовтень 2021 року становила 13 648 гривень. Порівняно з відповідним періодом попереднього року зарплата зросла на 20,8%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, зарплати в авіаційному транспорті за рік зросли на 29% до 27 390 гривень і залишаються найвищими в Україні.

Також високі зарплати у сфері "Інформація та телекомунікації", де вони зросли на 27,7% до 24 929 гривень. У сфері "Фінансова та страхова діяльність" середні зарплати зросли на 15,5% до 23 312 гривень.

Зарплати медиків за рік зросли на 36,7% до 11 494 гривень, педагогів - на 27,7% 11 514 гривень.

Найнижчі зарплати у сфері "Поштова та кур'єрська діяльність", де вони зросли на 19,1% до 8 038 гривень.

Нагадаємо, за даними Держстату, середня номінальна заробітна платня штатного працівника підприємств, установ та організацій України в жовтні 2021 року склала 14 045 гривень. Це на 194 гривні менше порівняно з вереснем (14 239 гривень).

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Зарплата в УкраїніДержавна служба статистики