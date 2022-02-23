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Зарплаты, снаряжение и Силы ТрО: на что пойдет увеличенный бюджет обороны

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Киев, Среда 23 февраля 2022 22:26
Зарплаты, снаряжение и Силы ТрО: на что пойдет увеличенный бюджет обороны Фото: министр обороны Алексей Резников (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Верховная рада Украины выделила более 16 млрд гривен на повышение обороноспособности. Деньги пойдут на увеличение денежного довольствия военным и закупки для армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра обороны Алексея Резникова.

По его словам, на повышение зарплат военным из этой суммы направят 12,26 млрд гривен.

"Если рекрут получал 10 000 гривен, то с марта эта сумма составит 13 000; у командира роты - с 15 800 до 20 500 гривен; у командира бригады - с 25 400 до 33 000 гривен. И это только первый шаг", - отметил Резников.

Кроме того, 2,63 млрд гривен выделено на покупку 70 тысяч комплектов шлемов и бронежилетов. А для эффективного и быстрого развертывания Сил территориальной обороны батальоны и бригады будут усилены средствами связи, обмундированием, техникой и помещениями. На эти меры предусмотрено еще около 1,15 млрд гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что в общей сложности на связанные с сектором обороны расходы выделят дополнительные 26,5 млрд гривен.

Также Рада внесла изменения в Бюджетный кодекс, чтобы обеспечить оперативное финансирование оборонной сферы в случае российской агрессии.

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