ru ua
Ср, 23 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Вторжение России. Рада изменила Бюджетный кодекс для обеспечения безопасности

Новина українською →
Украина, Среда 23 февраля 2022 14:19
Вторжение России. Рада изменила Бюджетный кодекс для обеспечения безопасности Фото: Рада поддержала изменения в Бюджетный кодекс (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Верховная Рада Украины на заседании в среду, 23 февраля, внесла изменения в Бюджетный кодекс. Таким образом парламент обеспечил оперативное финансирование оборонной сферы в случае российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина из ссылки на пресс-службу Верховной Рады.

Народные депутаты приняли Закон Украины о внесении изменений в раздел VI "Заключительные и переходные положения" Бюджетного кодекса Украины (№ 7100). Документ поддержали 355 парламентариев.

Документ гарантирует, что в условиях обострения военной угрозы, государство максимально и оперативно использует все возможности для обеспечения осуществления расходов на национальную безопасность и оборону.

Как сообщало РБК-Украина ранее, режим чрезвычайного положения введут во всех регионах Украины, кроме Донецкой и Луганской областей.

Также Алексей Данилов заявил, что при необходимости в Украине могут ввести комендантский час.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная рада Вторжение России в Украину
NEWS
Что будет дальше с минскими договоренностями? В Раде объяснили
Что будет дальше с минскими договоренностями? В Раде объяснили
DAILY
Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина