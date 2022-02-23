ru ua
Ср, 23 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Рада увеличила бюджет обороны: сколько денег направят и кому

Новина українською →
Киев, Среда 23 февраля 2022 19:18
Рада увеличила бюджет обороны: сколько денег направят и кому Фото: Верховная рада Украины (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Верховная рада Украины увеличила бюджет сектора обороны, на военные расходы выделят еще более 26,5 млрд гривен. Соответствующее решение поддержали 345 нардепов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пленарное заседание.

Как говорится в пояснительной записке к соответствующему закону, с декабря 2021 года наблюдается наращивание численности военных группировок России на границах с Украиной. И вместе с заявлениями руководства РФ это создает существенную угрозу национальной безопасности Украины.

"В этих условиях представляется целесообразным увеличивать расходы на оборону государства, что предлагает данный проект закона Украины", - говорится в записке.

В общей сложности в государственном бюджете Украины на 2022 год расходы и доходы госбюджета увеличиваются на 26,5 млрд гривен. Эта сумма распределится следующим образом:

  • Министерство обороны - 16 млрд гривен (на реализацию мер по повышению обороноспособности и безопасности);
  • Министерство внутренних дел - 6 млрд гривен;
  • Главное управление разведки Минобороны - почти 600 млн гривен;
  • Минреинтеграции - 500 млн гривен (на обеспечение устойчивого водоснабжения в Донецкой области) и 200 млн гривен на устранение последствий эскалации конфликта;
  • Министерство финансов - 3 млрд гривен на обслуживание государственного долга.

Отметим, закон предусматривает увеличение расходов на оборону по программе "Развитие, закупка, модернизация и ремонт вооружения, военной техники, средств и оборудования" (закупки для армии) на 9,096 млрд гривен - с 28,4 млрд гривен до 37,5 млрд гривен.

Источник покрытия этих расходов - перевыполнение плана доходов общего фонда госбюджета в январе 2022 года в размере 9,096 млрд гривен.

Напомним, сегодня Рада внесла изменения в Бюджетный кодекс, чтобы обеспечить оперативное финансирование оборонной сферы в случае российской агрессии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Верховная рада
NEWS
Войска РФ на границе и чрезвычайное положение. Что происходит в Украине сегодня: онлайн
Войска РФ на границе и чрезвычайное положение. Что происходит в Украине сегодня: онлайн
DAILY
Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина