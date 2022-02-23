Рада увеличила бюджет обороны: сколько денег направят и кому

Верховная рада Украины увеличила бюджет сектора обороны, на военные расходы выделят еще более 26,5 млрд гривен. Соответствующее решение поддержали 345 нардепов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пленарное заседание .

Как говорится в пояснительной записке к соответствующему закону, с декабря 2021 года наблюдается наращивание численности военных группировок России на границах с Украиной. И вместе с заявлениями руководства РФ это создает существенную угрозу национальной безопасности Украины.

"В этих условиях представляется целесообразным увеличивать расходы на оборону государства, что предлагает данный проект закона Украины", - говорится в записке.

В общей сложности в государственном бюджете Украины на 2022 год расходы и доходы госбюджета увеличиваются на 26,5 млрд гривен. Эта сумма распределится следующим образом:

Министерство обороны - 16 млрд гривен (на реализацию мер по повышению обороноспособности и безопасности);

Министерство внутренних дел - 6 млрд гривен;

Главное управление разведки Минобороны - почти 600 млн гривен;

Минреинтеграции - 500 млн гривен (на обеспечение устойчивого водоснабжения в Донецкой области) и 200 млн гривен на устранение последствий эскалации конфликта;

Министерство финансов - 3 млрд гривен на обслуживание государственного долга.

Отметим, закон предусматривает увеличение расходов на оборону по программе "Развитие, закупка, модернизация и ремонт вооружения, военной техники, средств и оборудования" (закупки для армии) на 9,096 млрд гривен - с 28,4 млрд гривен до 37,5 млрд гривен.

Источник покрытия этих расходов - перевыполнение плана доходов общего фонда госбюджета в январе 2022 года в размере 9,096 млрд гривен.