Зарплаты в год кризиса: в каких отраслях платят больше

Среднемесячная заработная плата штатных работников за январь-ноябрь 2020 года составляла 11 359 гривен. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года зарплата выросла на 9,9%

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным статистического ведомства, больше всего упали зарплаты в авиационном транспорте - на 21,6%. В то же время зарплаты в этой сфере остаются самыми высокими в Украине - 21 323 гривен в месяц, что почти в два раза больше, чем в целом по экономике.

Кроме того, высокие зарплаты в сфере "Финансовая и страховая деятельность", где они выросли на 6,9% до 20 154 гривен.

В сфере "Информация и телекоммуникации" средние зарплаты выросли на 13,2% до 19 652 гривен.

Самые низкие зарплаты в сфере "Временное размещения и организация питания", где они упали на 10,8% до 5 958 гривен.

Напомним, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в ноябре 2020 года составила 11 987 гривен. Это на 1,5% (на 187 гривен) меньше по сравнению октябрем (12 174 гривен).

Как свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group, в ноябре 2020 года средний уровень зарплаты, который удовлетворил бы финансовые потребности работающих украинцев, составлял 20,3 тысяч гривен. Это в 1,7 раза меньше, чем зафиксированный Госстатом средний уровень зарплаты.