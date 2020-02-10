На зарплату шахтерам направили еще 163 млн гривен

Сегодня, 10 февраля 2020 года, угледобывающим предприятиям направлено 163 млн гривен для погашения задолженности по заработной плате. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

Также эти средства направлены на внесение обязательных платежей, связанных с выплатой заработной платы за декабрь 2019 года согласно проведенной инвентаризации, в том числе по предприятиям: ГП "Шахта им. М.С.Сургая", ГП "Ш/у "Южнодонбасское №1", ГП "Мирноградвугилля", ГП "Селидовуголь", ГП "Торецьквугилля", ГП "Первомайскуголь", ПАО "Лисичанскуголь", ГП "Львовуголь", ГП "Волыньуголь.

Напомним, Государственная казначейская служба Украины 5 февраля перечислила 163 млн грн, которые будут направлены на обеспечение оплаты труда шахтеров.

Отметим, одним из крупнейших должников по зарплатам является ГП "Угольная шахта "Краснолиманская" (Донецкая область) - 30 млн грн.

Ранее сообщалось, что общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине по состоянию на 1 января 2020 года составила 3034,4 млн грн, задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 января составила 1850,9 млн грн