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Названы ТОП-5 предприятий-должников по зарплате

Новости » Экономика     30.01.2020 - 13:13
Названы ТОП-5 предприятий-должников по зарплате
Фото: национальная валюта (Виталий Носач, РБК-Украина)

В рейтинг входят и государственные предприятия

По состоянию на 27 января 2020 года в Украине пять предприятий задолжали заработную плату своим работникам на сумму почти 700 млн грн. Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов на своей сторонке в Facebook.

Названы ТОП-5 предприятий-должников по зарплате

По данным министра, крупнейшими должниками по зарплате являются:

  • АО "Сумское машиностроительное научно-производственное объединение" (Сумы) - 251 млн грн,
  • ЧАО "Азовобщемаш" (Мариуполь) - 221 млн грн,
  • ГП "Южный машиностроительный завод" (Днепр) - 134 млн грн,
  • ГП "Научно-исследовательский институт "Квант" (Киев) - 53 млн грн,
  • ГП "Угольная шахта "Краснолиманская" (Донецкая область) - 30 млн

Названы ТОП-5 предприятий-должников по зарплате

Напомним, по данным Государственной службы статистики, общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине по состоянию на 1 января 2020 года составила 3034,4 млн грн, задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 января составила 1850,9 млн грн. При этом за весь 2019 год задолженность по зарплате выросла на 14,7%, а для работников экономически активных предприятий - на 27,1%.

Как сообщало РБК-Украина, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в декабре 2019 года составила 12264 грн, что на 16,0% больше по сравнению декабрем 2018 года.

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