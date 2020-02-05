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Правительство погасило часть долга по зарплате шахтерам

Новости » Экономика     05.02.2020 - 11:24
Правительство погасило часть долга по зарплате шахтерам
Фото: национальная валюта (РБК-Украина)

На зарплаты шахтерам выделили 163 млн грн

Государственная казначейская служба Украины 5 февраля перечислила 163 млн грн, которые будут направлены на обеспечение оплаты труда шахтеров и внесение обязательных платежей, связанных с выплатой заработной платы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.

По данным пресс-службы, деньги будут перечислены на предприятия:

ГП "Шахта им. М.С. Сургая",

ГП "Шахтоуправление "Южнодонбасское № 1",

ГП "Мирноградуголь",

ГП "Селидовуголь",

ГП "Торецкуголь",

ГП "Первомайскуголь",

ПАО "Лисичанскуголь",

ГП "Львовуголь",

ГП "Волыньуголь".

Напомним, по данным Государственной службы статистики, общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине по состоянию на 1 января 2020 года составила 3034,4 млн грн, задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 января составила 1850,9 млн грн. При этом за весь 2019 год задолженность по зарплате выросла на 14,7%, а для работников экономически активных предприятий - на 27,1%.

Отметим, одним из крупнейших должников по зарплатам является ГП "Угольная шахта "Краснолиманская" (Донецкая область) - 30 млн грн.

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