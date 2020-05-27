Зарплату госслужащих пересмотрят: что изменится

Зарплату чиновникам будут платить по-новому
Кабинет министров одобрил концепцию реформирования системы оплаты труда государственных служащих. Изменения коснутся всех госорганов.
Об этом сообщается в Facebook Реформы государственного управления.
Сейчас зарплата госслужащего состоит из должностного оклада, надбавок к ней и премий.
Что предлагает правительство:
"План мероприятий по реализации указанной концепции предусматривает распространение этого документа на все государственные органы и его реализацию до 2022 года", - говорится в сообщении.
Напомним, в апреле президент Владимир Зеленский анонсировал сокращение зарплат госслужащим.
Параллельно, Кабинет министров в два раза повысил зарплату таможенникам.
Также РБК-Украина писало, что в Украине появилась возможность государственной службы по контракту.
Автор: Роман Калиниченко