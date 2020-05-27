Зарплату держслужбовців переглянуть: що зміниться

Зарплату чиновникам платитимуть по-новому
Кабінет міністрів схвалив концепцію реформування системи оплати праці державних службовців. Зміни торкнуться всіх держорганів.
Про це повідомляється у Facebook Реформи держаного управління.
Наразі зарплата держслужбовця складається з посадового окладу, надбавок до нього та премій.
Що пропонує уряд:
"План заходів з реалізації зазначеної концепції передбачає поширення цього документу на всі державні органи і його реалізацію до 2022 року", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у квітні президент Володимир Зеленський анонсував скорочення зарплат державним службовцям.
Паралельно Кабінет міністрів вдвічі підвищив зарплату митникам.
Також РБК-Україна писало, що в Україні з’явилась можливість державної служби за контрактом.
Автор: Роман Калиниченко