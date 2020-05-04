Зарплату за апрель не получат 60 нардепов, - ОПОРА

Депутаты пропустили более 30% голосований
Заработную плату за апрель не получат 60 народных депутатов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на анализ гражданской сети ОПОРА.
Сообщается, что в апреле 60 депутатов пропустили более 30% голосований в парламенте. При этом согласно принятым в октябре 2019 изменениям посещаемость измеряется участием нардепов в голосованиях. Тем, кто пропускает более 30% голосований, не возмещаются расходы, связанные с исполнением ими депутатских полномочий, за соответствующий календарный месяц.
Также сообщается, что все апрельские заседания пропустили 16 народных депутатов:
Напомним, ранее "Комитет избирателей Украины" заявил, что часть депутатов прогуливала заседания парламентских комитетов даже онлайн. Всего в формате видеоконференции прошло 29 заседаний комитетов, на которых отсутствие нардепов было зафиксировано почти 70 раз.