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Нардепы прогуливают заседания комитетов даже онлайн, - КИУ

Новости » Политика     04.05.2020 - 11:42
Нардепы прогуливают заседания комитетов даже онлайн, - КИУ
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В общем почти на каждом заседании комитетов, которые проходили в режиме видеоконференций, отсутствовали хотя бы несколько народных депутатов

Часть депутатов прогуливали заседания комитетов даже онлайн. В общем, начиная с 30 марта и по состоянию на 1 мая, 15 комитетов хотя бы раз провели заседание в формате видеоконференции, некоторые - провели несколько таких заседаний, сообщает пресс-служба Комитета избирателей Украины (КИУ).

Всего по подсчетам КИУ в формате видео состоялось 29 заседаний комитетов, на которых народные депутаты присутствовали 406 раз, отсутствуют - 68 раз. Таким образом, часть народных депутатов проигнорировали заседание комитетов в формате онлайн. В среднем в 17% раз депутаты игнорировали заседания комитетов.

В общем почти на каждом заседании комитетов, которые проходили в режиме видеоконференций, отсутствовали хотя бы несколько народных депутатов. Случаи, когда присутствовали 100% членов комитета, были единичными. Среди позитивов стоит отметить членов комитета по вопросам цифровой трансформации, которые в полном составе приняли участие в двух заседаниях комитета во время карантина.

Напомним, в начале апреля комитет ВР по вопросам предотвращения коррупции должен был рассмотреть законопроект №2328 об основании отсутствия народного депутата на заседании ВР.

Как писало РБК-Украина, в конце октября 2019 года вступил в силу закон о лишении нардепов выплат за прогулы.

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