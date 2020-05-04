Зарплату за квітень не отримають 60 нардепів, - ОПОРА

Депутати пропустили більше 30% голосувань
Заробітну плату за квітень не отримають 60 народних депутатів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналіз громадянської мережі ОПОРА.
Повідомляється, що в квітні 60 депутатів пропустили більше 30% голосувань у парламенті. При цьому згідно з прийнятими в жовтні 2019 змінами відвідуваність вимірюється участю нардепів у голосуваннях. Тим, хто пропускає більше 30% голосувань, не відшкодовуються витрати, пов'язані з виконанням ними депутатських повноважень, за відповідний календарний місяць.
Також повідомляється, що усі квітневі засідання пропустили 16 народних депутатів:
Нагадаємо, раніше "Комітет виборців України" заявив, що частина депутатів прогулювала засідання парламентських комітетів навіть онлайн. Всього у форматі відеоконференції проведено 29 засідань комітетів, на яких відсутність нардепів було зафіксовано майже 70 разів.