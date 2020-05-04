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Зарплату за квітень не отримають 60 нардепів, - ОПОРА

Новини » Політика   

Депутати пропустили більше 30% голосувань

Заробітну плату за квітень не отримають 60 народних депутатів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналіз громадянської мережі ОПОРА.

Повідомляється, що в квітні 60 депутатів пропустили більше 30% голосувань у парламенті. При цьому згідно з прийнятими в жовтні 2019 змінами відвідуваність вимірюється участю нардепів у голосуваннях. Тим, хто пропускає більше 30% голосувань, не відшкодовуються витрати, пов'язані з виконанням ними депутатських повноважень, за відповідний календарний місяць.

Також повідомляється, що усі квітневі засідання пропустили 16 народних депутатів:

  • Андрій Кожем'якін (Батьківщина)
  • Андрій Холодов (Слуга народу)
  • Анжеліка Лабунська (Батьківщина)
  • Вадим Новинський (позафракційний)
  • Вадим Столар (ОПЗЖ)
  • Валерій Дубіль (Батьківщина)
  • Віктор Балога (За майбутнє)
  • Віталій Данилов (Батьківщина)
  • Григорій Немиря (Батьківщина)
  • Мустафа Джемілєв (Європейська солідарність)
  • Олег Макаров (Голос)
  • Олександра Устінова (Голос)
  • Олесь Довгий (позафракційний)
  • Сергій Власенко (Батьківщина)
  • Сергій Рудик (позафракційний)
  • Сергій Тарута (Батьківщина)

Нагадаємо, раніше "Комітет виборців України" заявив, що частина депутатів прогулювала засідання парламентських комітетів навіть онлайн. Всього у форматі відеоконференції проведено 29 засідань комітетів, на яких відсутність нардепів було зафіксовано майже 70 разів.

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