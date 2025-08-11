UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

З зарплатою під 130 тисяч гривень: ТОП-10 вакансій, ким можна працювати у Нацгвардії

Фото: ТОП-10 вакансій, ким можна працювати у Нацгвардії (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Національна гвардія України відкрила набір на низку високооплачуваних посад. У переліку - командири, розробники, інженери, логісти та інші фахівці, яких готові брати на службу по всій Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.

Зарплати коливаються від 20 тисяч до понад 120 тисяч гривень, залежно від посади та досвіду кандидата.

Серед найвисокооплачуваніших пропозицій - командир батареї зенітних безпілотних авіаційних комплексів у бригаді НГУ "Азов". Винагорода на цій позиції становить від 25 000 до 125 000 гривень. Конкуренцію складає оператор відділення радіоелектронного захисту у тій же бригаді, який може розраховувати на 27 000 - 127 000 гривень.

ІТ-напрямок також активно розвивається: відкрита вакансія фахівця з обслуговування CRM/ERP систем у бригаді "Хартія" (25 000-125 000 грн) та розробника чат-ботів для "Азову" з рівнем оплати 27 000 - 127 000 гривень. Крім того, шукають розробника програмного забезпечення у 18-й Слов’янській бригаді (25 000 -100 000 грн) та інженера-програміста в "Хартії" у Дніпрі (25 000 - 125 000 грн).

Тим, хто віддає перевагу роботі з технікою, пропонують вакансію схемотехніка в Одесі (22 000 - 52 000 грн), а для охочих працювати безпосередньо в бойових підрозділах - позиції навідника-оператора танка Т-64/Т-72/Т-80 та кулеметника з зарплатами до 127 000 грн. Також відкрита вакансія логіста у "Азові", що передбачає від 27 000 до 127 000 гривень на місяць.

Нагадаємо, в рамках програми "Контракт 18-24" Міноборони збільшило кількість вакансій, за якими можна підписати військовий контракт. Кількість доступних посад збільшено вдвічі - з 9 до 18. Наразі в проєкті "Контракт 18-24" беруть участь 16 бригад Збройних сил України.

Раніше РБК-Україна писало, як в Україні бізнес та влада активно займаються працевлаштуванням ветеранів.

НацгвардіяВійна в УкраїніРобота в Україні