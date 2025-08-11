RU

Общество Образование Деньги Изменения

С зарплатой под 130 тысяч гривен: ТОП-10 вакансий, кем можно работать в Нацгвардии

Фото: ТОП-10 вакансий, кем можно работать в Нацгвардии (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Национальная гвардия Украины открыла набор на ряд высокооплачиваемых должностей. В перечне - командиры, разработчики, инженеры, логисты и другие специалисты, которых готовы брать на службу по всей Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.

Зарплаты колеблются от 20 тысяч до более 120 тысяч гривен, в зависимости от должности и опыта кандидата.

Среди самых высокооплачиваемых предложений - командир батареи зенитных беспилотных авиационных комплексов в бригаде НГУ "Азов". Вознаграждение на этой позиции составляет от 25 000 до 125 000 гривен. Конкуренцию составляет оператор отделения радиоэлектронной защиты в той же бригаде, который может рассчитывать на 27 000 - 127 000 гривен.

IТ-направление также активно развивается: открыта вакансия специалиста по обслуживанию CRM/ERP систем в бригаде "Хартия" (25 000-125 000 грн) и разработчика чат-ботов для "Азова" с уровнем оплаты 27 000 - 127 000 гривен. Кроме того, ищут разработчика программного обеспечения в 18-й Славянской бригаде (25 000 -100 000 грн) и инженера-программиста в "Хартии" в Днепре (25 000 - 125 000 грн).

Тем, кто предпочитает работать с техникой, предлагают вакансию схемотехника в Одессе (22 000 - 52 000 грн), а для желающих работать непосредственно в боевых подразделениях - позиции наводчика-оператора танка Т-64/Т-72/Т-80 и пулеметчика с зарплатами до 127 000 грн. Также открыта вакансия логиста в "Азове", предусматривающая от 27 000 до 127 000 гривен в месяц.

Напомним, в рамках программы "Контракт 18-24" Минобороны увеличило количество вакансий, по которым можно подписать военный контракт. Количество доступных должностей увеличено вдвое - с 9 до 18. Сейчас в проекте "Контракт 18-24" участвуют 16 бригад Вооруженных сил Украины.

Ранее РБК-Украина писало о том, как в Украине бизнес и власть активно занимаются трудоустройством ветеранов.

НацгвардияВойна в УкраинеРабота в Украине