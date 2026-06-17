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Зарплати зростуть, а ріст цін сповільниться: Кабмін схвалив план на 3 роки

20:40 17.06.2026 Ср
2 хв
Що таке "сценарій стійкості" у новому бюджеті?
aimg Валерія Абабіна
Фото: Уряд заклав у новий бюджет (Getty Images)

Бюджетна декларація на 2027-2029 роки закладає прискорення зростання ВВП до 6,7% у 2029 році, поступове підвищення соцстандартів та два сценарії розвитку - залежно від того, чи покращиться безпекова ситуація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на премʼєр-міністерку Юлію Свириденко.

Бюджетну декларацію розроблено на основі базового сценарію, який передбачає покращення безпекової ситуації з 2027 року. Водночас в уряді закладено окремий сценарій стійкості – на випадок тривалішої активної фази бойових дій.

Документ узгоджено з міжнародними партнерами та зобов'язаннями України за програмами зовнішньої фінансової підтримки.

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Прогнози економіки

В уряді розраховують на прискорення зростання реального ВВП:

  • 4,5% у 2027 році;
  • 5,3% у 2028 році;
  • 6,7% у 2029 році.

Середня заробітна плата за прогнозом має зрости з 35 010 грн до 44 083 грн. Інфляція має сповільнитися з 8,9% до 5,1%.

Соціальні стандарти

Мінімальна заробітна плата у 2027 році підвищуватиметься випереджальними темпами порівняно з рівнем інфляції. Прожитковий мінімум зростатиме на рівень інфляції плюс 2 відсоткові пункти впродовж усіх трьох років.

Ветерани і мігранти

Документ передбачає продовження підтримки ветеранів та осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії. Окремо в декларації заклали умови для повернення вимушених мігрантів і відновлення людського капіталу.

Нагадаємо, напередодні міністр фінансів Сергій Марченко вже представив документ Раді коаліції у присутності прем'єр-міністра Юлії Свириденко.

Попередня Бюджетна декларація на 2025-2027 роки передбачала збереження мінімальної заробітної плати на рівні 8 тис гривень без подальшого підвищення – пріоритетом залишалися видатки на сектор оборони і безпеки.

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