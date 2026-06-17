Зарплаты вырастут, а рост цен замедлится: Кабмин одобрил план на 3 года

Бюджетная декларация разработана на основе базового сценария, который предусматривает улучшение ситуации с безопасностью с 2027 года. В то же время в правительстве предусмотрен отдельный сценарий устойчивости - на случай более длительной активной фазы боевых действий.

Документ согласован с международными партнерами и обязательствами Украины по программам внешней финансовой поддержки.

Прогнозы по экономике

В правительстве рассчитывают на ускорение роста реального ВВП:

4,5% в 2027 году;

5,3% в 2028 году;

6,7% в 2029 году.

Средняя заработная плата, согласно прогнозу, должна вырасти с 35 010 грн до 44 083 грн. Инфляция должна замедлиться с 8,9% до 5,1%.

Социальные стандарты

Минимальная заработная плата в 2027 году будет повышаться опережающими темпами по сравнению с уровнем инфляции. Прожиточный минимум будет расти на уровень инфляции плюс 2 процентных пункта в течение всех трех лет.

Ветераны и мигранты

Документ предусматривает продолжение поддержки ветеранов и лиц, пострадавших в результате вооруженной агрессии. Отдельно в декларации заложены условия для возвращения вынужденных мигрантов и восстановления человеческого капитала.